UTFPR abre inscrições para concurso com a oferta de 18 vagas

A UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) realiza concurso público que irá preencher 18 vagas de reposição de servidores técnico-administrativos com ensino médio completo ou superior. Elas são ofertadas para cargos como Assistente em Administração, Assistente de Alunos, Contador, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico/Medicina do Trabalho, Técnico de Tecnologia da Informação, Técnico de Laboratório/Civil, Técnico de Laboratório/Informática e Técnico de Laboratório/Tecnologia Têxtil. Os novos servidores atuarão nas cidades onde a instituição possui campus como Apucarana , Campo Mourão , Cornélio Procópio , Curitiba , Guarapuava , Londrina , Pato Branco e Santa Helena .





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

As inscrições podem ser feitas a partir desta quinta-feira (28) até o dia 28 de setembro. O link para inscrições estará disponível a partir do dia 28, no Portal do Candidato, a partir da página do edital. A taxa de inscrição é de R$106,00 para cargos de nível de classificação “C” e "D" e R$149,00 para cargos de nível de classificação “E”.





Publicidade

As provas objetivas serão realizadas no dia 26 de outubro e a convocação para prova prática, em cargos específicos (técnico de laboratório/informática, técnico de laboratório/civil e técnico de laboratório/tecnologia têxtil), será divulgada no dia 10 de novembro, com realização nos dias 13 e 14 de novembro.





O resultado definitivo será publicado em 08 de dezembro.

Publicidade









BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.