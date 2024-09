UTFPR tem concursos para professores em quatro campi, salários chegam a R$ 10,4 mil

Por fim, para o Campus Toledo, as oportunidades contemplam as áreas de Multidisciplinar/Biotecnologia, Multidisciplinar/Interdisciplinar e Engenharia Elétrica/Circuitos Elétricos, Magnéticos e Eletrônicos. O edital para Toledo oferta três vagas e tem inscrições abertas até 17 de setembro.

No Campus Ponta Grossa, por sua vez, a contratação é destinada para as áreas de: Ciências Humanas/Filosofia, Engenharia Química e Química. Para este edital, o período de inscrições fica aberto até 23 de setembro.

Em Dois Vizinhos, são três vagas para as áreas de Administração e Economia, Administração de Empresas e Economia Geral; Agronomia ou Mecanização Agrícola; e Ciência da Computação ou Engenharia de Software. As inscrições deste edital ficam abertas até 9 de outubro.

Reserva de vagas





Os editais preveem reserva vagas para candidatos com deficiência e pessoas negras. Neste caso, é necessário passar pela banca de heteroidentificação, cujas regras estão disponíveis nos respectivos editais.





Além da remuneração, os servidores aprovados terão direto ao auxílio alimentação, no valor de R$ 1 mil, à assistência saúde complementar, cujo valor depende das idades do titular e dependentes, e à assistência pré-escolar, no valor de R$ 484,90, para cada filho de até seis anos. Os docentes ocuparão cargos com carga horária de 40 horas semanais, em regime de Dedicação Exclusiva, regidos pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União - Lei N° 8.112/1990.

