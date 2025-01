Vendas do comércio crescem 5,6% de janeiro a novembro de 2024 no Paraná

O volume de vendas do comércio varejista do Paraná cresceu 5,6% entre janeiro e novembro de 2024, em relação ao mesmo período de 2023. Os dados são da PMC (Pesquisa Mensal do Comércio), divulgada nesta quinta-feira (9) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O índice é superior à média nacional, que ficou em 4,4% no período.





O resultado positivo foi puxado, principalmente, pelo aumento nas vendas de veículos, motocicletas, partes e peças, com crescimento de 18,9% no período. Em seguida vem eletrodomésticos (15,9%), móveis e eletrodomésticos (14,9%), materiais de construção (14,2%) e móveis (14,1%).

Esse crescimento do varejo tem explicação clara: investimentos. O Paraná é o segundo maior polo automotivo do Brasil e tem recebido grandes aportes de montadoras como a Volkswagen, que está investindo R$ 3 bilhões na fábrica de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), e da Renault, que de 2021 até 2025 destina mais de R$ 5 bilhões a sua linha de produção, também em São José dos Pinhais.





O Estado também tem despontado como um importante centro produtor de eletroeletrônicos no Brasil. Desde 2021, três grandes empresas ligadas à indústria da linha branca – que inclui eletrodomésticos e eletrônicos em geral – instalaram-se ou ampliaram as suas atividades no Estado, totalizando mais de R$ 2 bilhões em novos investimentos para este setor.





