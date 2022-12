Vendas em Londrina crescem 6,8% no Natal de 2022, segundo a Acil

Pesquisa feita pela Faciap (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná) com apoio da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) indica um crescimento de 6,8% nas vendas de Natal em Londrina. A média paranaense ficou em 6,6%.







Em Londrina, 44% dos comerciantes disseram que as vendas foram superiores a 2021, enquanto 16% afirmaram que foram iguais, 33% indicaram queda e 7% não souberam responder. Os dados foram divulgados nesta quarta (28).

Publicidade

Publicidade





Com relação à expectativa da economia brasileira para 2023, 65% dos comerciantes londrinenses se dizem preocupados, enquanto 28% estão animados e 7% desanimados.





A perspectiva muda, porém, quando o cenário é a expectativa para o próprio negócio nos próximos meses, onde 53% dos comerciantes londrinenses se mostram animados, 44% estão preocupados e 2% se dizem desanimados.





Quanto ao nível de contratação de mão de obra para o Natal, em comparação com 2021, 36% dos comerciantes de Londrina disseram que foi superior, enquanto 64% responderam que foi igual.





O levantamento foi realizado pelo grupo DataCenso e ouviu 503 comerciantes nas principais cidades do Paraná entre os dias 26 e 27 de dezembro, e apresenta margem de erro de 4%.