Via para taxiar é mais importante que nova pista no aeroporto de Londrina, diz especialista

O professor da UEL (Universidade Estadual de Londrina), André Luis Sampaio Silvestri - especialista em arquitetura aeroportuária e que presta assessoria técnica para as três esferas de governo - considera a construção de uma nova pista de táxi no Aeroporto José Richa mais importante que o alongamento da pista para pousos e decolagens.

Entre estes investimentos, além da extensão da pista na cabeceira mais distante do terminal de passageiros em 600 metros, havia o planejamento da construção de uma pista de táxi, via que conecta a pista principal ao pátio de aeronaves, usada para liberar o tráfego em solo e, consequentemente, no espaço aéreo.

As duas intervenções não foram incluídas no edital e não estão nos planos da CCR. Por sua vez, a Infraero se diz impossibilitada de cumprir a obrigação prevista no acordo porque não tem mais competência administrativa para atuar no aeroporto. A pista de táxi parou de ser usada este ano atendendo recomendação da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) , após atualização de algumas normas de segurança.





“Até poucos meses atrás, o piloto pousava o avião e já saia pela pista de táxi. Agora, o piloto pousa, chega na cabeceira da pista e volta por ela mesma por mais de dois quilômetros até alcançar o pátio e liberar a pista. Enquanto isso, o próximo avião a pousar fica aguardando no ar, o que gera grandes transtornos”, explica Silvestri, integrante do grupo de trabalho sobre o aeroporto composto em 2019 por iniciativa do prefeito Marcelo Belinati e coordenador há seis anos de um PAS (Programa de Atendimento à Sociedade) da UEL denominado “Planos e Projetos de Planejamento Aeroportuário”, serviço que atende prefeituras, estados e governo federal.





Em relação a extensão da pista, ampliada em mais 150 metros, o especialista pondera que ainda que a intervenção melhore a segurança - quanto maior a pista mais margem de manobra -, ela não influencia no tamanho e peso máximos das aeronaves que podem usar o aeroporto, já que as atuais especificações de extensão e de qualidade de piso seriam suficientes. “Mesmo antes dessa pequena ampliação, a pista já era usada por aeronaves da classe 3C e 4C”, esclarece o professor usando siglas do mundo aeronáutico. No caso das aeronaves 4C, os Airbus 319, 329 e 321. No caso das 3C, a família de Boeings 737 e os Embraer 190 e 195.





