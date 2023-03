Em 30 dias, Guarda Municipal gravou 715 atendimentos com as câmeras corporais

A Secretaria Municipal de Defesa Social, por meio da Guarda Municipal de Londrina, divulga o balanço do primeiro mês de utilização das câmeras corporais que estão sendo utilizadas pelas equipes de guardas municipais desde o dia 1º de fevereiro. O uso da ferramenta foi recomendado pelo Ministério Público.





Segundo informações do setor de Estatística da instituição, durante o primeiro mês a central registrou o atendimento de 900 ocorrências, das quais 712 foram atendidas e registradas na íntegra pelas “bodycams”, totalizando 79% dos atendimentos feitos pelas equipes do setor operacional. Inicialmente, 12 câmeras estão sendo disponibilizadas por turno de serviço.

Publicidade

Publicidade





De acordo com o secretário de Defesa Social, coronel Pedro Ramos, o teste inicial está mostrando resultado suficiente. “Nosso conceito é que durante o atendimento de todas as ocorrências nós teremos ao menos uma câmera. Nesse início de trabalho o número de câmeras tem se mostrado suficiente. Na medida em que a gente for avançando vamos avaliando a necessidade de colocar outra câmera em um segundo membro da equipe, ou até mesmo acoplada na viatura, como temos visto nas polícias de outros países. Acreditamos que esse equipamento contribui para a maior transparência durante os atendimentos”, concluiu.





A diretoria operacional da Guarda Municipal prossegue analisando os arquivos audiovisuais gerados pelo equipamento a fim de aprimorar a captura das imagens para garantir mais segurança e transparência no processo. A Defesa Social ressalta que as informações contidas nos arquivos são protegidas pelos termos Lei 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).