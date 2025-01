Em Apucarana, Prova 28 de Janeiro esgota inscrições em tempo recorde

A Prova Pedestre 28 de Janeiro, realizada em Apucarana (Centro-Norte), chega à 62ª edição em 2025 já batendo um recorde. Em menos de 15 dias, todas as 4.200 inscrições – capacidade máxima da prova – já se esgotaram.





A “28 de Janeiro” costuma reunir atletas com os mais diversos perfis. Alguns participantes correm na velocidade da elite do pedestrianismo: são os atletas de renome nacional e internacional, que vêm para competir e vencer.

Há aqueles que estabelecem desafios pessoais e buscam a superação dos próprios limites. Outros correm no seu tempo, vêm para conhecer a cidade, participar da festa do esporte e gastar no comércio local. E os que moram aqui – pais, mães, filhos e avós – correm juntos para celebrar a união de Apucarana e das famílias.





O prefeito Rodolfo Mota lembra que a primeira edição da prova aconteceu em 1962, quando ainda era disputada somente no percurso de 10 km.

“Apucarana vai completar 81 anos e a Prova 28 de Janeiro está presente em mais de 62 anos. A corrida faz parte da história da cidade, é uma tradição de Apucarana e um evento esportivo coroado de sucesso. Passam os anos, mudam o prefeito, a equipe e os nomes, mas Apucarana está acima de tudo”, ressalta.





Desde a primeira largada na década de 1960, a prova só deixou de ser realizada uma única vez: em 2021, no auge da pandemia do coronavírus. Ao longo dos anos, a “28 de Janeiro” cresceu, passou a atrair atletas de ponta no cenário nacional e mais recentemente renomados corredores internacionais, especialmente do continente africano.





