Em Arapongas, Caps Infantil completa um mês de funcionamento

O primeiro Caps-I (Centro de Atenção Psicossocial Infantil) de Arapongas Dr. Walter Buzalaf completa, nesta segunda-feira (13), seu primeiro mês de funcionamento.





O "Capizinho” – como foi carinhosamente apelidado - tem ampliado o atendimento humanizado e especializado no cuidado da saúde mental de crianças e adolescentes - da primeira infância até os 17 anos. Em um mês, a unidade realizou 681 atendimentos.





“Antes as crianças e adolescentes eram atendidos no Caps II. Agora, com um espaço amplo e totalmente dedicado a eles, nós conseguimos fornecer um serviço muito mais focado. Trabalhar bem emocionalmente com as nossas crianças e adolescentes é uma excelente estratégia para a formação de adultos mais organizados e ajustados com seus diferentes diagnósticos”, explica o enfermeiro e coordenador Maicon Depieri.





O Caps Infantil conta com 12 profissionais, entre psiquiatras, psicólogas, assistente social e enfermagem. A partir de fevereiro, a equipe deve aumentar com a vinda de psicopedagoga e fonoaudióloga.





