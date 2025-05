Em clima de Carnaval, Filo Folia abre o festival na região central de Londrina

Com edição especial fora de época, o Filo (Festival Internacional de Londrina) - etapa fevereiro – começa na próxima semana. Serão 11 dias de programação de espetáculos e shows locais, em teatros e ao ar livre, de 6 a 16 de fevereiro.





Os ingressos estão à venda desde a semana passada e agora o Filo divulga a programação gratuita, que acontecerá na região central, entre a Concha Acústica e o Calçadão.

Na quinta-feira (6), o Festival convida a população para acompanhar o Cortejo Filo Folia. Uma celebração em forma de homenagem, uma festa que antecede o Carnaval.





A concentração será às 18 horas, no Calçadão (em frente ao Banco do Brasil) e terá como atração principal o Cordão da Vila Brasil, entre outros convidados. Às 19 horas, o cortejo segue até a Concha Acústica, onde acontecerá o Cabaré na Concha, com o show Samba da Padaria convida Sílvia Borba.

No sábado (8), às 11 horas, no Calçadão (em frente ao Cine Teatro Ouro Verde), o Coletivo Ação Marginal apresenta a montagem de rua “Infernália”, trabalho de formatura da turma 23 de Artes Cênicas da UEL (Universidade Estadual de Londrina).





O premiado Núcleo Ás de Paus apresenta seu mais recente espetáculo, “Fagulha”, ao ar livre no dia 12. A apresentação começa às 19 horas, na rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, entre a Concha Acústica e a Secretaria Municipal de Cultura.

No dia 13, às 19 horas, o ator Den Macedo, do Primavera Jataí, traz seu palhaço Petúnio para apresentar o solo “Por um X” na Concha Acústica. Diversão para todas as idades.





Já no dia 15, tem atração especial para a criançada com a Banda Beca Brinca, que promete animar a plateia com o espetáculo “Pegapegapetecabolabalão”. Começa às 11 horas, no Calçadão, em frente ao Teatro Ouro Verde. Tudo gratuito.





