Paróquia produz 10 mil pedaços do tradicional bolo de Santo Antônio e atrai fiéis em Cambé

A chuva desta terça-feira (13) não foi impeditivo para os fiéis que se encontravam nas filas da Paróquia Santo Antônio, em Cambé, na Região Metropolitana de Londrina. Motivados pelas crenças nos milagres do padroeiro da cidade, cambeenses e visitantes se deslocaram até o salão paroquial com um objetivo: comprar uma ou mais fatias do tradicional bolo de Santo Antônio.

O santo - que tem o dia comemorado nesta segunda-feira e é celebrado em Cambé ao longo de todo o mês de junho - é conhecido como "casamenteiro" e, todos os anos, medalhas com sua imagem ou pequenas estatuetas são colocadas de forma aleatória em diversos pedaços do bolo. Segundo a crença, quem achar a peça irá encontrar a pessoa amada.

Neste ano, conforme aponta Carolina Alexandrino, voluntária da paróquia, 10 mil fatias foram produzidas, o que equivale a 1.300 quilos de bolo. Deste total, 25% contam com peças do santo. "Nesse ano, os pedaços do bolo vão ter o Santo Antônio mesmo, não a medalha. Antigamente já era assim, mas, nos últimos tempos, estava difícil encontrar e agora conseguimos", conta Alexandrino.





A comerciante integra um amplo time de voluntários, que se dedica a diferentes tarefas, tais como a produção das massas, a embalagem dos pedaços e as vendas.

E, por falar em vendas, os números impressionam. Neste ano, assim como em 2022, a paróquia investiu na venda antecipada dos pedaços do bolo. Até esta segunda-feira, mais de cinco mil fatias já haviam sido compradas e estavam prontas para serem retiradas pelos fiéis. "Para a venda de hoje temos menos de cinco mil fatias e, pelo que vimos nos anos anteriores, é provável que os pedaços acabem antes das duas da tarde", conta Alexandrino.

A FAMA DE "CASAMENTEIRO"

Ana Carolina Rocha, que também é voluntária, foi uma das responsáveis pela embalagem das fatias e explica que, cada bolo, rende, aproximadamente, 40 pedaços. Destes, 13 recebem a peça de Santo Antônio. A busca pela imagem já é uma tradição entre os cambeenses, que abrem cada fatia com esperança de encontrar o santo.

Esse é o caso da aposentada Fátima de Oliveira Francisco, que, todos os anos, vai até o salão paroquial comprar pedaços do bolo. "Eu venho sempre porque quero que meu filho se case. Ele já tem 44 anos e eu vivo dizendo que quero uma netinha, então quero encontrar o santo e pedir que esse casamento saia. Tenho muita fé em Santo Antônio, ele é muito poderoso", declara a ex-lavradora.

Apesar da fama de casamenteiro, Santo Antônio tem uma simbologia ampla para a fé católica. O padre Luciano Macedo, paróco da Paróquia Santo Antônio, explica que, na verdade, o santo foi um conselheiro de casais. "A questão do casamento acabou ficando mais forte, então muitos buscam Santo Antônio com a esperança de encontrar alguém, mas, na verdade, ele foi um conselheiro. Os casais e as famílias também podem buscar sua intercessão", explica.

Macedo conta, ainda, que Santo Antônio é o santo dos achados e perdidos. "Muitas pessoas procuram São Longuinho e não sabem que Santo Antônio também é poderoso para essas causas", declara o paróco.