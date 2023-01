Em encontro com sindicatos rurais, deputado fala de divergências no modelo do pedágio no PR

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) defendeu que o novo modelo de concessões de rodovias deve garantir tarifas mais baixas e a execução de obras. Romanelli participou nesta sexta-feira (20) de encontro com presidentes de Sindicatos Rurais na Federação da Agricultura do Paraná (Faep).





Segundo Romanelli, agora é o momento de reforçar junto ao governo federal as demandas da Frente Parlamentar sobre o Pedágio, do setor produtivo e da sociedade paranaense. A nova gestão no Ministério da Infraestrutura está revendo os projetos e planeja realizar os leilões ainda no primeiro semestre de 2023.

O parlamentar explicou que ainda existem pequenas divergências, mas o objetivo é o mesmo. “Não podemos cometer os erros do passado. E isso é o que motiva o governador Ratinho Júnior e a Frente Parlamentar sobre o Pedágio. Estamos em busca do mesmo: pedágio com preços justos e a garantia das obras, que são tão importantes para o nosso Estado”, salienta Romanelli.

O deputado detalhou aos produtores todo o histórico do pedágio no Estado, as propostas elaboradas pelo Ministério dos Transportes e pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a mobilização da Assembleia e da sociedade com a realização de mais de 20 audiências públicas em todas as regiões.





Também alertou sobre as advertências apontadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) a respeito dos riscos de o Paraná permanecer com tarifas próximas daquelas cobradas em 2021. “Precisamos de um pedágio que assegure a efetiva competitividade à economia paranaense. Hoje, 86 % de tudo o que produzimos é escoado pelas estradas”.