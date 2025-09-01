Pesquisar

Violência Doméstica

Em Londrina, homem armado invade casa da ex-esposa, mas se esconde da PM embaixo da cama

Redação Bonde
01 set 2025 às 19:01

Foto: Divulgação / 30º BPM
Um homem foi preso na noite deste domingo (31), em Londrina, após invadir a residência de sua ex-esposa armado com uma faca. O caso foi registrado por volta das 22h30.


Segundo a PM (Polícia Militar), o homem teria subido no telhado da casa antes de ser localizado. Os policiais vistoriaram o imóvel e encontraram o suspeito escondido debaixo de uma cama, ainda com a faca em mãos.

Ele recebeu voz de prisão sem oferecer resistência e foi encaminhado à central de flagrantes. A arma também foi apreendida.


Violência doméstica 30°BPM Londrina faca
