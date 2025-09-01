Em Londrina, homem armado invade casa da ex-esposa, mas se esconde da PM embaixo da cama

Um homem foi preso na noite deste domingo (31), em Londrina, após invadir a residência de sua ex-esposa armado com uma faca. O caso foi registrado por volta das 22h30.





Segundo a PM (Polícia Militar), o homem teria subido no telhado da casa antes de ser localizado. Os policiais vistoriaram o imóvel e encontraram o suspeito escondido debaixo de uma cama, ainda com a faca em mãos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Ele recebeu voz de prisão sem oferecer resistência e foi encaminhado à central de flagrantes. A arma também foi apreendida.







BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.