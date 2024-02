Em março, Museu Oscar Niemeyer terá programação inspirada no Mês das Mulheres

O Museu Oscar Niemeyer (MON) vai promover oficinas e mediações gratuitas para o público, com a temática "Mulheres", no mês de março. As ações começam no dia 6 com o “Laboratório de Experiências: Monotipia”, inspirado na obra da artista Mira Schendel, que tem peças no acervo do MON.





Partindo da investigação dos trabalhos da artista, o público será desafiado a perceber quantas camadas cabem em uma monotipia. Tradicionalmente, no “Laboratório de Experiências”, a oficina do MON se transforma num grande espaço de investigações e descobertas.

A atividade é recomendada para maiores de 3 anos, mas menores de 14 anos precisam do acompanhamento de um adulto. As inscrições são liberadas com 15 minutos de antecedência e por ordem de chegada, sujeitas à lotação.





No dia 16, às 14h30, haverá a “Oficina Caderneta de Cores com Inspirações Literárias”, com a artista do acervo Tatiana Stropp. A proposta será a criação de uma caderneta com páginas em papéis translúcidos e coloridos, incentivando a investigação das relações entre as cores, juntamente com páginas contendo trechos de textos literários e poéticos escritos por mulheres.

A atividade é direcionada para maiores de 7 anos e menores de 14 também devem estar acompanhados de um adulto. Será no Espaço de Oficinas (subsolo), gratuitamente, mas nesta data é necessário adquirir ingresso para entrar no Museu e fazer antecipadamente a inscrição no link.





Tatiana Stropp vive e trabalha em Curitiba. A artista é bacharelada no curso de Pintura da Escola de Música e Belas Artes do Paraná e possui obras em acervos de importantes instituições, como o Museu Oscar Niemeyer, Museu de Arte da Universidade Federal do Paraná e Fundação Romulo Maiorana, além de ter participado de exposições pelo Brasil, Madri e Palma de Mallorca, na Espanha.

No dia 20, o MON oferecerá ao público a oficina “Esculturas e Texturas: Inspirada em Obras de Joana Vasconcelos”, com duração de 1h30 e duas sessões: 10h30 e 14h30. A proposta será investigar detalhes, texturas e materiais que a artista utiliza em suas obras e, a partir daí, criar protótipos de esculturas e instalações.





A atividade é para o público acima de 5 anos, sempre com a participação de um adulto para menores de 14 anos. As inscrições são liberadas com 15 minutos de antecedência, seguem a ordem de chegada e as atividades estão sujeitas à lotação.

