Em três horas, Polícia Rodoviária Federal flagra mais de 500 veículos acima da velocidade na região de Maringá

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou, nesta quinta-feira (29), em diferentes pontos da BR-376, na região de Maringá, no Noroeste do Paraná, 514 veículos acima da velocidade permitida na via.





A operação, que durou três horas, foi feita em trechos com limites de velocidade variados, incluindo áreas onde a máxima permitida é de 80 quilômetros por hora e outras onde o limite é de 110 quiômetros por hora.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a corporação continua a intensificar as ações de fiscalização de velocidade na região para reduzir os índices de acidentes causados pelo excesso de velocidade.