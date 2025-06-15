Pesquisar

Embriagado, homem invade e quebra móveis da casa de inquilino em Apucarana

Redação Bonde
15 jun 2025 às 11:17

Reprodução/Arquivo/PMPR
Um homem de 28 anos, aparentemente embriagado, causou danos em duas residências da própria família no sábado (14), no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, após ter um surto de agressividade. Segundo a PM (Polícia Militar), ele invadiu a casa de um inquilino da família e quebrou a porta de entrada e móveis.


A PM foi chamada para atender a uma situação de desentendimento familiar e dano ao patrimônio. A solicitante relatou que o primo, usuário de entorpecentes, estaria agressivo e destruindo objetos na casa da avó, uma idosa de 73 anos.

No local, os policiais conversaram com a jovem de 21 anos, prima do autor, que explicou que ele chegou à casa da avó embriagado e, em determinado momento, passou a quebrar itens do imóvel, incluindo a porta da garagem e um guarda-roupa. 


Em seguida, ele foi até o fundo do terreno, onde mora um inquilino da família com quem ele teria um desentendimento antigo, e passou a danificar também a porta e os móveis da casa alugada. O inquilino não estava em casa no momento.


Apesar da destruição, nenhum dos familiares foi ameaçado ou agredido fisicamente. O homem foi contido pelos próprios parentes e já estava calmo quando a equipe chegou. Um boletim de ocorrência foi registrado e os envolvidos foram orientados sobre os procedimentos legais.

Logo Bonde
Foto de Perfil de / Redação Bonde

Por Redação Bonde.

Apucarana invasão danos
