Emergência em saúde e serviços de coleta funcionam em Rolândia na sexta; prefeitura fecha

Os prédios e serviços públicos ofertados pela Prefeitura de Rolândia estarão em recesso nesta sexta-feira (15), devido ao feriado nacional de Proclamação da República, avisa a Secretaria Municipal de Administração.





Entretanto, o PA (Pronto Atendimento) 24 horas da Vila Oliviera terá atendimento normal, assim como o TEC (Transporte Emergencial Centralizado) e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





A Sanetran (Saneamento Ambiental) vai manter, durante o feriado, os serviços de coleta domiciliar, coleta de recicláveis, roçada, poda ou corte de árvores, recolhimento de galho e varrição.





Na sexta-feira, o rolandense que precisar, pode fazer protocolo ou consulta de serviço público pelo portal da prefeitura e clicar em Serviços On Line ou ir direto no link do atendimento pelo endereço https://rolandia.1doc.com.br/atendimento.