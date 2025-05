Emissão de credenciais de estacionamento para idosos pela CMTU cai 19%

O número de credenciais de estacionamento exclusivo para idosos emitidas em Londrina pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) teve queda entre 2023 e o ano passado. Foram 8.005 novas emissões naquele ano, ante 6.482 registradas em 2024: uma redução de aproximadamente 19%.





A cidade conta atualmente com cerca de 22 mil carteirinhas vigentes - expedidas pela CMTU - destinadas a pessoas acima dos 60 anos, e a diminuição nas emissões não significa retração na demanda pelo documento. Isso porque, lembra a CMTU, hoje é possível obtê-lo por meios virtuais, sem nem mesmo sair de casa.

Pela plataforma Paraná Inteligência Artificial , o usuário pode se cadastrar e, no campo de pesquisa, digitar “credencial de estacionamento para idoso” para conferir o passo a passo a fim de receber o cartão.





Outra maneira de conseguir a permissão de estacionamento especial é pela Carteira Digital de Trânsito, aplicativo da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) que guarda, no celular, a carteira de motorista e o documento do veículo registrado no nome do cidadão.

Diferentemente da credencial emitida pela CMTU e pela plataforma PIA-PR, o documento expedido via Carteira Digital de Trânsito possibilita a vinculação a uma determinada placa. Essa identificação do automóvel, no entanto, não precisa estar atrelada ao titular do cartão.





É possível cadastrar a carteirinha também para um veículo de terceiro, desde que haja o aceite por parte do proprietário.

“Apesar da redução na quantidade de documentos emitidos pela companhia, não é possível afirmar queda na demanda, principalmente observando a tendência de envelhecimento da população brasileira. O que ocorre, acreditamos, é uma migração para os meios eletrônicos de obtenção”, avaliou Lauro Costa, coordenador de processamento de autuações de trânsito da CMTU.





Costa lembrou que, para receber o cartão, não é necessário que o idoso possua automóvel ou seja motorista.





“Não precisa ser habilitado, não precisa ter carro. Qualquer pessoa com idade acima dos 60 anos tem o direito de emitir a credencial de estacionamento. Mesmo não sendo condutora, em algum momento ela será passageira e poderá desfrutar do benefício”, observou.





