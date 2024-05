Empresa de Bandeirantes é multada em R$ 15 mil por armazenamento irregular de agrotóxicos

Uma empresa da cidade de Bandeirantes (Região Metropolitana de Londrina) foi multada em R$ 15 mil nesta segunda-feira (13) por armazenar de forma irregular embalagens de agrotóxicos.





De acordo com a Polícia Ambiental, a 1ª Promotoria de Justiça solicitou uma vistoria em estabelecimentos comerciais recebedores de produtos recicláveis para verificar uma denúncia de recebimento de embalagens de agrotóxicos.

No local, os policiais fizeram uma vistoria e, junto com o secretário da Agricultura, com o secretário de Meio Ambiente e com a diretora de Vigilância Sanitária, encontraram no pátio 17 bags com embalagens.





Além da aplicação da multa, a Polícia Ambiental instaurou um inquérito policial para investigar a conduta da empresa.