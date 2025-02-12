Empresária é presa por alugar e vender imóveis sem autorização dos donos

Uma mulher foi presa por suspeita de desviar mais de R$ 5 milhões com vendas e aluguéis de imóveis sem a autorização dos proprietários. Os crimes eram cometidos nas cidades de Silvânia e Vianópolis, no estado de Goiás.





Anna Paula Rodrigues Souza usava sua imobiliária para aplicar os golpes. Segundo a polícia, a empresária não repassava o dinheiro dos aluguéis aos donos. Além disso, vendia imóveis, ficava com o dinheiro dos compradores, mas não realizava a transferência de propriedade. Ao todo, a mulher responde por mais de 25 inquéritos policiais, incluindo estelionato e falsificação de documentos.





Polícia de Goiás revelou a identidade da suspeita para localizar outras vítimas. Após a prisão preventiva de Anna Paula, na última sexta-feira (7), sua imagem e nome completo foram divulgados para que testemunhas e outras pessoas que caíram nos golpes sejam alertadas, procurem as autoridades e cooperem com as investigações.





Defesa de Anna Paula diz que ainda analisa o processo. Em nota enviada ao UOL, o advogado João Paulo Paiva Souza Cruz, que representa a corretora, disse que "ainda está em fase de análise dos processos instaurados e se pronunciará oportunamente, assim que concluir a referida análise". O advogado também informou que a acusada "sempre esteve à disposição da Justiça e compareceu a todos os atos para os quais foi devidamente intimada".





Anna Paula permanece presa. Segundo o TJGO (Tribunal de Justiça de Goiás), "não há informações no sistema sobre a audiência de custódia" da suspeita.

