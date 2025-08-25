Empresário de Ribeirão Claro usa retroescavadeira para invadir cartório

O proprietário de uma loja de materiais de construção invadiu um cartório de Ribeirão Claro (Norte Pioneiro), usando uma retroescavadeira na noite da última sexta-feira (22). O muro do imóvel foi derrubado e somente uma parte do portão ficou em pé. Com destroços espalhados pelo chão, foi possível enxergar, da rua, todo o interior do cartório. No dia seguinte, aconteceu uma carreata com buzinaço, que teria sido feita por conta do ocorrido e a favor do empresário.





A PMPR (Polícia Militar do Paraná) foi chamada para atender a ocorrência e a PCPR (Polícia Civil do Paraná) apura a motivação do ataque, tendo instaurado um inquérito “para investigar um suposto caso de dano, ameaça e vias de fato”. Segundo a força de segurança, o veículo foi apreendido e o condutor “ainda não se apresentou para prestar esclarecimentos”. O empresário Marco Aurélio Moura não foi encaminhado à delegacia no dia do ocorrido.





Demora no registro do divórcio





O que ocorreu após a ação foi gravado em vídeos. O empresário aparece exaltado e xinga Marcius Fernando Koenemann Franco, registrador do cartório que filmou a abordagem, segundo informações da PM. “Assina essa desgraça, está tudo certo”, pede Moura, se referindo a seu divórcio que está em andamento no órgão.





Sobre a invasão na unidade com a máquina, o proprietário repetiu “eu fiz” quatro vezes. Do lado dele, uma mulher que, segundo boletim da PM, é a namorada, tentava contê-lo e pedia que fossem embora. O vídeo termina com um som de tapa ou soco, com Moura exclamando “rapaz”. Não fica claro no vídeo quem foi o agressor.

Foto: Cedida por NPDiário





Em seguida, conforme informado pela PMPR, Moura abandonou a retroescavadeira na esquina próxima ao cartório e saiu em uma caminhonete branca, com auxílio da mulher. “O cartorário foi devidamente ouvido no local, relatando que o autor possuía documentos para registro no cartório, mas que tais documentos estavam com pendências legais e aguardavam regularização, razão pela qual não haviam sido registrados, o que pode ter motivado a conduta do autor”, informou o boletim de ocorrência.





Além da equipe da PCPR, também estiveram presentes agentes da Polícia Científica, “que realizaram os trabalhos periciais, coleta de informações e registros técnicos”, concluiu.

No dia seguinte, sábado (23), à noite, as ruas de Ribeirão Claro receberam uma carreata com buzinaço, que teria sido feita por conta do ocorrido e a favor de Moura.





Defesa

A defesa do empresário informou que o trâmite em andamento no cartório é a “averbação/registro de atos relacionados à partilha de bens do divórcio”. Disse ainda que acompanha “os desdobramentos do caso e que, no momento oportuno, prestará os devidos esclarecimentos perante a autoridade competente. Que Marco Aurélio Moura não se furtará de eventual responsabilidade que lhe seja atribuída, respeitando o devido processo legal e observando o contraditório e a ampla defesa”, diz nota enviada pelos advogados Murilo José Pedrão e Luccas de Oliveira Néia Baggio.





Os advogados acrescentam que estão atentos “às declarações e manifestações que estão distorcendo a realidade e atingindo a honra de Marco Aurélio Moura, sendo que manifestações levianas e distorcidas serão objeto das medidas cabíveis, de modo a resguardar e assegurar que a apuração dos fatos se dê com serenidade e respeito”.

Cartório fechado





O registrador de Ribeirão Claro, Marcius Franco, foi procurado para comentar o caso, porém, a unidade foi fechada por conta do ocorrido. A retomada do atendimento será feita na quinta (28).





Foi informado que, “em razão do ato de vandalismo ocorrido na noite do dia 22/08/2025, o Cartório Serviço de Registro de Imóveis, Registro Civil de Pessoas Naturais, Registro de Títulos e Documentos e Registro de Pessoas Jurídicas estará fechado ao público entre os dias 25/08 e 27/08. O atendimento será retomado normalmente no dia 28/08/2025, a partir das 08h30”.





Repúdio





Uma nota de repúdio “ao ato de violência” foi divulgada pelo RIB-PR (Registro de Imóveis do Brasil- Seção Paraná), com a assinatura de diversos órgãos da área. “Prestamos total solidariedade ao titular da serventia, Marcius Fernando Koenemann Franco, e reiteramos nosso posicionamento intransigente contra qualquer forma de violência. A entidade acompanha atentamente a apuração dos fatos pelas autoridades competentes e confia nas providências que estão sendo adotadas pela Polícia para que tal fato não passe impune”.





Também assinam a nota a Anoreg-PR (Associação dos Notários e Registradores do Estado do Paraná), a Arpen-PR (Associação do Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado do Paraná), o CNB-PR (Colégio Notarial do Brasil - Seção Paraná) e o IRTDPJ-PR (Instituto de Registro de Títulos e Documento e Pessoas Jurídicas do Brasil - Seção Paraná).





