Empresário morre ao bater caminhão contra bloqueio bolsonarista em Mato Grosso

O empresário Osmar Alceu Wichocki, 56, dono do supermercado Parque Cuiabá, em Mato Grosso, morreu na noite desta segunda (31) ao bater o caminhão que dirigia na traseira de outro que estava parado em manifestação de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Trevo do Lagarto, em Várzea Grande, na região metropolitana da capital.



O empresário morreu na hora e chovia no momento da colisão.

Wichocki era diretor administrativo, financeiro e patrimonial da Asmat (Associação de Supermercados de Mato Grosso). A ocorrência foi atendida pela Delegacia de Delitos de Trânsito de Cuiabá. A Polícia Civil realizou perícia no local do acidente.



O Trevo do Lagarto é um dos dez pontos de protestos de bolsonaristas em estradas do Mato Grosso conforme relatório publicado na manhã desta terça (1º) pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) no estado.