Engavetamento deixa dois feridos na BR-369, em Cambé

Um engavetamento envolvendo quatro veículos foi registrado na BR-369, nas proximidades do número 1.701, em Cambé, na manhã desta quinta-feira (12).





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), duas pessoas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas à Santa Casa de Cambé pelas equipes do Siate (Serviçõ Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência) e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).





As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.