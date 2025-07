Engavetamento entre 4 carros deixa uma pessoa ferida na PR-445 em Cambé

Um engavetamento envolvendo quatro veículos foi registrado na manhã desta sexta-feira (25) na PR-445, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina). O acidente ocorreu por volta das 7h45b e deixou uma pessoa ferida.





Segundo informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um Voyage, um Kwid, um Kia Cerato e um Gol seguiam no sentido Cambé–Londrina quando se envolveram no acidente. Todos os condutores realizaram teste do bafômetro, com resultado negativo para ingestão de álcool.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

A única pessoa ferida foi uma passageira do Gol, de 30 anos, que precisou ser socorrida pelo SAMU e encaminhada para atendimento médico. Os demais motoristas não se feriram.





Ainda conforme o boletim da ocorrência, o condutor do Gol foi autuado por conduzir veículo não registrado ou devidamente licenciado.



Após a regularização, ele foi liberado no local.





Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.