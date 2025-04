Entenda, dia a a dia, os próximos passos da Igreja com a morte do papa

Com a morte do papa Francisco, anunciada pelo Vaticano nesta segunda-feira (21) , a Igreja Católica iniciará os rituais que marcam o fim de um papado e iniciam o próximo. A maioria dessas regras é regida por um texto conhecido como Universi Dominici Gregis, aprovado pelo papa João Paulo 2º em 1996.

Esta segunda é o primeiro dos nove dias de luto em que ocorrem diversos ritos pela morte do papa.

O camerlengo, um cargo nomeado pelo próprio pontífice e atualmente ocupado pelo irlandês americano Kevin Joseph Farrell, tem a tarefa de verificar o óbito do líder católico e lacrar o quarto e o escritório papais. Segundo a Santa Sé, esse ritual ocorreu às 20h desta segunda (15h em Brasília).





Enquanto um sucessor não é eleito, as funções do papa —que incluem chefiar o Estado do Vaticano— são confiadas aos 252 membros do Colégio de Cardeais, sob a autoridade do cardeal camerlengo. Ele é auxiliado por três assistentes, sorteados entre os cardeais eleitores (ou seja, aqueles com menos de 80 anos) e substituídos a cada três dias.

É esse grupo que estabelece o dia de início das reuniões preparatórias dos cardeais para a eleição do papa, que passam a ser diárias, mesmo durante o funeral.