Entidades tentam sensibilizar vereadores de Londrina contra a união de pastas

Os protestos contra a unificação das secretarias do Idoso, da Mulher e da Assistência Social em apenas uma pasta, agora nomeada Secretaria Municipal de Família e Desenvolvimento Social, comandada por Marisol Chiesa, seguem e vão chegar à CML (Câmara Municipal de Londrina) na próxima terça-feira, dia 4 de fevereiro. Segundo a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI), Ângela Tomasetti, a ideia era ir ao encontro dos vereadores em seus gabinetes ainda nesta semana, mas a mudança da sede provisória para a sede fixa da Câmara adiou os planos.





“A nossa intenção é levar aos vereadores todos os ofícios e considerações que fizemos para o prefeito para tentar sensibilizá-los a não colocar nenhum projeto em votação sem antes saberem do que se trata a unificação”, explicou Ângela à FOLHA.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Na reunião com o prefeito pedimos esclarecimentos, mas ele não nos deu nenhum. A população precisa ficar a par da questão por meio dos seus representantes”, esclareceu.





Os Conselho Municipais do Direito da Mulher, dos Direitos da Pessoa Idosa, e o Conselho Regional de Serviço Social entregarão aos vereadores documentos de apoio que têm recebido na luta pela retomada da individualização das secretarias. O Conselho Municipal de Saúde de Londrina foi mais um a emitir moção de apoio.

Publicidade





“A extinção de pastas especializadas, capazes de atender demandas específicas relacionadas à assistência social, às mulheres e aos idosos, pode levar à dificuldade na construção de ações transversais de políticas públicas correlatas à área da saúde, reduzindo a capacidade de atendimento para demandas intersetoriais na gestão das políticas públicas no município de Londrina”, diz o documento.





No último dia 17 de janeiro, Tiago Amaral esteve reunido com representantes das entidades e explicou a união das pastas. Segundo ele, o objetivo é a manutenção do diálogo com os conselhos e a definição de estratégias sem a necessidade da separação das secretarias.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: