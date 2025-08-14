Equipe de Londrina vence o Hackathon Health Tech com aplicativo para celíacos

Uma equipe composta por servidores da Secretaria Municipal de Saúde e do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina (HU-UEL) foi a grande vencedora do Hackathon Health Tech 2025. O anúncio, que ocorreu na manhã desta quinta-feira (14), integrou a programação da sexta edição do Health Connect Summit (HCS), evento que reuniu em Londrina mais de 900 participantes do Brasil e da América Latina.





A equipe LEDER é formada pelos servidores Lucas Américo Silva e Éder Cesar de Souza, ambos da SMS, Eder André Ramos, Dagmar Willamowius Vituri e Rita Galdin, do HU-UEL. Juntos, em um trabalho integrado para propor soluções na área da saúde, eles desenvolveram o aplicativo Check Glúten, para auxiliar famílias e indivíduos que convivem com pessoas diagnosticadas com a doença celíaca. E o projeto obteve o primeiro lugar da competição.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Para a secretária municipal de Saúde, Vivian Feijó, a conquista ressalta o potencial da equipe da SMS de transformar conhecimento técnico em soluções inovadoras que melhoram a qualidade de vida da população. “Nossa participação em eventos desta magnitude, construindo estratégias importantes para o desenvolvimento do setor, qualifica nossas ações, motiva os colaboradores e estimula a criatividade para a criação de novos projetos. Impulsionando a inovação, qualificamos a Saúde e trilhamos caminhos no desenvolvimento do conhecimento e de novas práticas assistenciais, gerando soluções criativas e extremamente eficazes. Parabéns a todos os participantes e, em especial, à organização do evento”, enfatizou.





O tema proposto para essa edição do hackathon eram as doenças crônicas. De acordo com o assessor de Gabinete da SMS, Éder Cesar de Souza, a proposta de abordar a doença celíaca foi motivada pelo fato de que a filha de uma das integrantes da equipe, Rita Galdin, possui intolerância ao glúten. “Além disso, estamos familiarizados com o assunto. Portanto, decidimos trabalhar com algo próximo à sua realidade, motivados pela familiaridade, conhecimento e compreensão das ‘dores’ enfrentadas. No contexto da saúde pública, a falta de informações sobre a doença celíaca impacta diretamente o custo e a qualidade de vida dos pacientes”, detalhou.

Publicidade





No Check Glúten, o usuário consegue acessar informações, receitas e um jogo educativo para crianças, ensinando sobre os cuidados e os tipos de alimentos que pessoas com doença celíaca podem consumir. “O aplicativo dispõe também de um sistema de georreferenciamento, que permite identificar locais onde encontrar produtos sem glúten, além de um leitor de códigos de barras para verificar a presença de glúten nos produtos”, explicou Souza.





Para validação da ferramenta, o aplicativo foi utilizado por comunidades de pessoas celíacas. “Acredito que esse foi um grande diferencial, o fato de que o produto teve muita aceitação. Tivemos mais de 400 respostas, que nos veio como retorno de forma positiva. Quando se tem uma solução para um problema, e também validação com a equipe, é um grande diferencial”, contou o assessor de Gabinete da SMS.

Publicidade





A estimativa da Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil (Fenacelbra) é de que, no país, cerca de 2 milhões de pessoas tenham a doença. Agora, a equipe LEDER vai verificar quais os caminhos para que o acesso ao Check Glúten seja ampliado para o público em geral, para que mais pessoas com doença celíaca consigam garantir sua qualidade de vida. “A realização de pesquisas externas para validar o projeto foi essencial para confirmar a relevância da nossa solução. A equipe pretende disponibilizar o aplicativo, que já está em fase de testes, o mais rápido possível. O objetivo é implementar todos os módulos para que a ferramenta impacte positivamente a vida de indivíduos e famílias com doença celíaca.





Publicidade

E o momento atual é de grande emoção e alegria, pela conquista do prêmio”, complementou Souza.

O Health Connect Summit é realizado pelo Polo de Saúde de Londrina e Sebrae/PR, em parceria com a governança Saúde Londrina União Setorial (Salus) e o Arranjo Londrinense das Indústrias de Saúde (Alis), além de uma série de parceiros e apoiadores. Conta também com o apoio institucional do Estação 43, o ecossistema de inovação de Londrina.

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.