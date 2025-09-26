Erradicadas e mutiladas: relação de Londrina com as árvores ainda é um problema

Na semana que se comemora o Dia da Árvore e início da primavera, Londrina não tem muito o que comemorar. Apesar de suas grandes áreas verdes, há longos trechos de calçadas e ruas sem uma árvore sequer. Quem caminha pelas ruas da cidade sabe a falta que uma sombra faz. Quem procura um lugar sombreado para estacionar o carro sabe que essas vagas são raras. E para piorar a situação, muita gente que mantém uma árvore em frente ao seu imóvel, o que é obrigatório pelo Plano Diretor de Arborização de Londrina, faz podas drásticas expondo a árvore a doenças e pragas e reduzindo significativamente seus serviços ambientais. Isso quando não elimina a planta completamente.

Londrina figura entre os dez municípios mais arborizados do Brasil, segundo o Censo Demográfico 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgado em abril deste ano. De acordo com o instituto, entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, Londrina figura na 6ª posição, com 96,8% das vias com pelo menos uma árvore plantada. E em que pese os dados do IBGE posicionem o município em um lugar de destaque no Brasil, o estudo considerou a presença de pelo menos uma árvore por via e não são raros os longos espaços urbanos em zonas residenciais e comerciais carentes de qualquer vegetação.



A relação do londrinense com as árvores ainda é um problema a ser superado e um desafio para a Sema (Secretaria do Ambiente de Londrina). Erradicadas ou mutiladas sem autorização, as plantas são impedidas de prestar seus serviços ambientais de forma plena e, na maioria das vezes, sob o pretexto de sujarem as calçadas ou taparem a fachada do comércio.

Segundo a The Nature Conservancy, organização da sociedade civil presente em mais de 80 países, as árvores são capazes de prestar serviços ambientais para além da remoção de CO2 (gás carbônico) da atmosfera, função que costuma ser ensinada nas escolas e que paira no senso comum. Em áreas urbanas, essas estruturas naturais podem controlar o ciclo da água – reduzindo alagamento e enchentes–, devolver água à atmosfera por meio da evapotranspiração – contribuindo para a qualidade do ar – e fornecer conforto térmico e acústico nas cidades.



E mesmo com tantos benefícios reais e potenciais, a Sema recebeu, de janeiro a agosto deste ano, 745 denúncias de corte ou poda irregular de árvores no município. O número é 119% superior ao registrado em todo o ano de 2024, quando 340 denúncias foram recebidas pelo órgão.

Além disso, a secretaria enfrenta o desafio de fazer valer o Plano Diretor de Arborização do Município de Londrina (Lei Ordinária nº 11.996/2013), que obriga proprietários e responsáveis de imóveis em áreas urbanas a plantar e a conservar um exemplar arbóreo em frente às suas casas e comércios. No último ano, mais de 750 pessoas foram notificadas para plantio.

A maioria dos acionamentos da população à Sema estão relacionados à poda drástica. O Diretor de Áreas Verdes da secretaria Gerson Galdino explica que as características dessa prática são o corte de mais de 50% da copa; o corte da gema apical, principal galho vertical da árvore; o corte somente de um lado, desequilibrando a estrutura; e o corte em formatos de U ou de V.



Essas práticas são vedadas pelo Plano de Arborização e passíveis de multa que pode variar de R$ 196 a R$ 1.967 se o objetivo da poda for visualizar placas publicitárias ou fachadas comerciais, se atingir árvores protegidas ou bem desenvolvidas, ou ainda se for realizada por interesses econômicos. Em caso de erradicação não autorizada, a multa mínima parte de R$ 983 por planta e pode ser agravada.

Muitas pessoas acreditam que eliminar parte da copa da árvore reduz as chances de queda em temporais. Galdino explica que esse pensamento é equivocado e que o hábito de podar a árvore de forma tão agressiva está na verdade relacionado à queda. ”As pessoas também colocam cimento sobre a raiz para não ficar com terra e deixam as árvores só no tronco. Aí fica aquele monte de cimento, não entra água na raiz e ela também não tem exposição à luz [em razão da poda das folhas, responsáveis pelo processo de fotossíntese que nutre a planta]. Ela vai apodrecendo e quando vem o vendaval, cai”, observa.

Outra prática vedada é a topiaria, um tipo de poda que dá formas à copa das árvores, geralmente quadradas ou arredondadas e muito comum em zonas residenciais. Galdino esclarece que essa prática é feita com finalidade estética e impede a árvore de crescer e desempenhar suas funções. Essa prática é penalizada com multa que pode chegar a R$ 983. “Quando se faz a topiaria, a pessoa deixa a árvore com três metros [de altura] e praticamente tira a função de sombrear, de servir de abrigo para pássaros, de retenção de poeira e de retenção de ruídos”, complementa o diretor.



