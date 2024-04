Escola de Saúde Pública do Paraná abre vagas para especialização em saúde pública em Londrina

A ESPP (Escola de Saúde Pública do Paraná) está com inscrições abertas para o curso presencial de Especialização em Saúde Pública, que será realizado nas sedes das Regionais de Guarapuava e Londrina, com 90 vagas destinadas a formar sanitaristas com conhecimentos aprofundados aos princípios e diretrizes do SUS (Sistema Único de Saúde).







Com duração de 18 meses, o curso terá aulas quinzenais que abordarão uma variedade de temas como Economia da Saúde, Vigilância em Saúde e Direito Sanitário, somando assim 460 horas de aulas a partir do dia 10 de maio.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





As inscrições podem ser feitas até dia 14 de abril através do site oficial , podendo se inscrever profissionais da saúde pública que atuam na Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) e também nas secretarias municipais das cidades que compõem a 4ª, 5ª, 17ª, 18ª, 19ª e 22ª Regionais de Saúde do Paraná.





“Estamos ampliando a profissionalização dos trabalhadores da saúde do Paraná, capacitando-os para que não somente tenham maior conhecimento de causa, mas também para que, dessa maneira, possam ofertar um melhor acolhimento à população. A ESPP é uma ferramenta estratégica vital para a formação continuada destes profissionais”, avalia o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.