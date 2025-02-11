Pesquisar

Escolas municipais de Londrina ampliam aulas de inglês e oportunidades para alunos

Walkiria Vieira - Grupo Folha
11 fev 2025 às 09:00

Divulgação
Implementado no ano de 2008, o projeto Londrina Global teve seu início com aulas presenciais em 39 unidades escolares com professores que foram se qualificando e se desafiando a ensinar inglês na rede municipal.


Este grupo de professores passou a atender o ensino remoto de conteúdos curriculares na pandemia e o ensino de Inglês presencial passou a ser por videoaulas. 

Entretanto, por compreender que o ensino e a aprendizagem de línguas precisa ser mediado presencialmente para, de fato, gerar o domínio de todas as habilidades (ler, falar, escrever, compreender o que se ouve), a Secretaria Municipal está replanejando o projeto para ampliá-lo. 


Desta maneira, de modo considerado ousado, o plano é criar o cargo de professor de inglês para rede municipal e finalmente, depois de 17 anos de anseio da comunidade escolar, implementar as aulas presenciais de língua inglesa para todas as nossas crianças do ensino fundamental.

Para a Secretária de Educação interina, Vânia Costa, não há dúvidas quanto à relevância da língua inglesa para uma formação cidadã. 


"A língua inglesa tem um papel essencial em todas os contextos sociais nos dias atuais, pois ela é a língua franca de comunicação global, o seu domínio no mundo globalizado abre portas e cria oportunidades nos estudos, no trabalho, nos negócios, no lazer e em muitos outros campos", expõe. 


Em relação à necessidade da implementação do ensino e suas perspectivas, reflete: "Todo mundo sabe que não saber inglês limita a participação e o exercício da cidadania em um mundo globalizado, crianças e adultos que sabem inglês tem mais mobilidade e trânsito social, mais possibilidade de interação e comunicação", pontua.


Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA:


Imagem
Rede Municipal amplia aulas de Inglês e oportunidades para alunos
O projeto Londrina Global visa implementar aulas de inglês presenciais na rede municipal, promovendo acesso à educação de qualidade para todas as crianças.
educacao Educação escola Escolas aula Aulas Inglês alunos Oportunidade Londrina
