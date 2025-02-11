Escolas municipais de Londrina ampliam aulas de inglês e oportunidades para alunos

Implementado no ano de 2008, o projeto Londrina Global teve seu início com aulas presenciais em 39 unidades escolares com professores que foram se qualificando e se desafiando a ensinar inglês na rede municipal.





Este grupo de professores passou a atender o ensino remoto de conteúdos curriculares na pandemia e o ensino de Inglês presencial passou a ser por videoaulas.

Entretanto, por compreender que o ensino e a aprendizagem de línguas precisa ser mediado presencialmente para, de fato, gerar o domínio de todas as habilidades (ler, falar, escrever, compreender o que se ouve), a Secretaria Municipal está replanejando o projeto para ampliá-lo.





Desta maneira, de modo considerado ousado, o plano é criar o cargo de professor de inglês para rede municipal e finalmente, depois de 17 anos de anseio da comunidade escolar, implementar as aulas presenciais de língua inglesa para todas as nossas crianças do ensino fundamental.

Para a Secretária de Educação interina, Vânia Costa, não há dúvidas quanto à relevância da língua inglesa para uma formação cidadã.





"A língua inglesa tem um papel essencial em todas os contextos sociais nos dias atuais, pois ela é a língua franca de comunicação global, o seu domínio no mundo globalizado abre portas e cria oportunidades nos estudos, no trabalho, nos negócios, no lazer e em muitos outros campos", expõe.





Em relação à necessidade da implementação do ensino e suas perspectivas, reflete: "Todo mundo sabe que não saber inglês limita a participação e o exercício da cidadania em um mundo globalizado, crianças e adultos que sabem inglês tem mais mobilidade e trânsito social, mais possibilidade de interação e comunicação", pontua.





