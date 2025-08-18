Escolas municipais de Londrina receberão palestra sobre violência contra a mulher

Diretores, supervisores, docentes e demais profissionais das escolas municipais de Londrina Ruth Lemos, no Conjunto Luiz de Sá, e América Sabino Coimbra, no Vista Bela, receberão palestras sobre violência contra a mulher nesta terça (19) e quinta-feira (21), respectivamente.



As atividades fazem parte da campanha Agosto Lilás e visam sensibilizar o corpo docente e administrativo das escolas para que insiram este tema nas práticas pedagógicas e atuem como multiplicadores no combate e conscientização sobre a violência doméstica. Os pais e responsáveis também foram convidados.



Participarão dos eventos a juíza titular do 2º Juizado de Violência doméstica e Familiar, Adriana Carrilho Danna Persiani, e a Patrulha Maria da Penha do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) de Londrina, com a soldado Kelly Vanessa da Mota Castagnaro.





A juíza do 2º Juizado de Violência doméstica e Familiar, Adriana Carrilho Danna Persiani, contou que as palestras nas escolas vão explicar o que consiste a Lei Maria da Penha e a Patrulha Maria da Penha, as medidas protetivas e demais matérias relacionadas à lei.



“Além de informar a comunidade escolar, nosso objetivo é incentivar a inclusão desses temas nas práticas pedagógicas nas escolas. É muito importante debater esse tema com a comunidade escolar para que as professoras e as coordenadoras tenham conhecimento da Lei Maria da Penha e da Rede de Enfrentamento à Violência de Londrina, e possam tirar dúvidas e repassar informações para os alunos”, frisou.

A soldado da Patrulha Maria da Penha do 5º BPM, Kelly Vanessa da Mota Castagnaro, ressaltou que a atividade reforça o compromisso da Patrulha Maria da Penha com a prevenção da violência e o fortalecimento das políticas públicas de proteção às mulheres. “Também contribui com a capacitação de profissionais para atuarem de forma integrada e eficaz na rede de apoio às vitimas. A ação busca promover a prevenção e o diálogo entre no âmbito escolar, reforçando o papel da educação na construção de uma sociedade mais segura e justa”.





A secretária municipal de Política para as Mulheres, Marisol Chiesa, destacou que as escolas são canais importantes de denúncias de violência doméstica e familiar, tornando essencial a sensibilização da comunidade escolar para auxiliar no combate e enfrentamento à violência contra mulheres e crianças.





“Londrina possui uma lei municipal que instituiu o Programa Maria da Penha vai à Escola, que determina justamente este tipo de ação junto à comunidade escolar. Além disso, a atividade está prevista em nosso Plano Municipal de Políticas para as Mulheres e incentiva que nosso trabalho seja realizado de forma transversal e intersetorial, por meio da parceria com a Patrulha Maria da Penha, o Tribunal de Justiça do Paraná e a Secretaria Municipal de Educação”, disse Chiesa.





Para a secretária municipal de Educação, Vânia Costa, a educação é uma ferramenta poderosa para transformar a sociedade. “Todas as ações educativas que possibilitam à escola abordar esse tema são extremamente importantes, pois permitem formar cidadãos conscientes e engajados na construção de uma sociedade mais respeitosa e protegida”.

O Agosto Lilás é uma campanha nacional dedicada à conscientização sobre a violência contra a mulher, lembrando a importância da Lei Maria da Penha. Durante todo o mês, são realizadas ações de prevenção, orientação e sensibilização da sociedade, envolvendo escolas, órgãos públicos, instituições e a comunidade em geral. O objetivo é informar sobre os direitos das mulheres, reforçando a necessidade de denunciar e romper o ciclo de violência, e estimular a construção de uma cultura de respeito, igualdade e proteção contra qualquer tipo de violência doméstica ou familiar.



SERVIÇO: Agosto Lilás - Campanha de combate à violência contra a mulher



Escola Municipal Ruth Lemos, Conjunto Luiz de Sá

Terça-feira (19), das 9h às 10h30

Escola Municipal América Sabino Coimbra, Jd. Vista Bela

Quinta-feira (21), das 9h às 10h30





