Escolas públicas paranaenses contarão com aulas de Robótica e Inglês

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) lançou nesta terça-feira (23) dois novos componentes curriculares voltados aos estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental: Robótica Paraná Kids e Inglês Paraná Kids. As iniciativas fazem parte do Programa Educa Juntos e da estratégia do governo estadual de ampliar o acesso à tecnologia e ao aprendizado de línguas desde cedo, promovendo inovação pedagógica e fortalecendo o protagonismo estudantil.





Destinado aos alunos do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental, o novo componente tem como objetivo desenvolver habilidades ligadas à Robótica e à Inteligência Artificial de forma lúdica e prática. As aulas incluem desde noções de lógica e montagem de mecanismos simples até atividades de programação em blocos, prototipagem e experimentação.

“Esse primeiro contato com a robótica permite que as crianças construam uma base sólida para, nos anos seguintes, se aprofundarem em conceitos mais avançados. É uma forma de unir criatividade, colaboração e ética digital, preparando os estudantes para os desafios do mundo contemporâneo”, afirmou o secretário da Educação, Roni Miranda.





O programa prevê formação continuada para professores e materiais pedagógicos de apoio, valorizando a abordagem “mão na massa” e incentivando o aluno como cidadão digital ativo e responsável.

Inglês Paraná kids





Outra novidade é a oferta de Inglês para estudantes do 1º ao 5º ano nas redes municipais que aderirem à iniciativa. O objetivo é garantir o contato com a língua estrangeira moderna ainda na infância, favorecendo maior apropriação ao longo da vida escolar.

O componente curricular organiza-se a partir dos eixos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), trabalhando oralidade, leitura, escrita, escuta, conhecimentos linguísticos e dimensão intercultural. Para apoiar a implementação, as escolas contarão com materiais didáticos, recursos digitais e ferramentas de avaliação diagnóstica, além de formação continuada para os educadores.





“Tanto a Robótica Paraná Kids quanto o Inglês Paraná Kids ampliam o repertório dos estudantes e fortalecem a aprendizagem desde os primeiros anos. O envolvimento das redes municipais é essencial para que possamos construir uma política educacional integrada e cada vez mais qualificada no Paraná”, destacOU Eliane Benatto, coordenadora do Núcleo de Cooperação Pedagógica com Municípios da Seed-PR.

Próximos passos





A partir desta quarta-feira (24), cada secretaria municipal de Educação deve formalizar seu interesse de adesão por meio da assinatura do termo de compromisso nos respectivos Núcleos Regionais de Educação (NREs).“Queremos que cada criança encontre na escola um espaço para sonhar, experimentar e criar. É assim que preparamos nossos estudantes para um futuro cheio de possibilidades, conectado e cada vez mais humano”, destacou Roni Miranda.

