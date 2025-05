Espetáculo do Filo traz memórias de Londrina para o teatro

Criado em clima de celebração pelos 90 anos de Londrina, em dezembro de 2024, o espetáculo “Pipo e o Natal pé-vermelho” transporta o público por diferentes épocas da cidade.





Com uma narrativa cativante e toques de humor, a montagem da Cia. Funcart de Teatro resgata memórias afetivas e celebra a trajetória de Londrina.

O espetáculo será apresentado no sábado (15) e no domingo (16), às 19 horas, na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL, no último final de semana do Filo Fevereiro.





Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla. Basta acessar a Sympla.

Com texto de Maurício Arruda Mendonça, a peça traz para o centro da cena o palhaço Pipo, que em sua aposentadoria relembra os tempos áureos do Gran Circo Balandronada, que sempre vinha a Londrina nos finais do ano.





Pipo compartilha suas memórias com o neto Alex, revelando momentos marcantes da história da cidade.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: