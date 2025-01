Espetáculo 'Subterrânea: uma fábula grotesca' estreia em Londrina nesta quinta-feira

De 30 de janeiro a 1º de março de 2025, a atriz mineira, radicada em São Paulo, Juliana Birchal e sua equipe de produção fazem uma turnê no Estado do Paraná com a apresentação do solo autoral de teatro físico “Subterrânea: uma fábula grotesca”, passando pelas cidades de Londrina, Maringá, Piraquara e Curitiba, por meio da Bolsa Funarte de Teatro Myriam Muniz.





“Trazer o espetáculo para cidades paranaenses é uma oportunidade de compartilhar com um público inédito, o que com certeza vai acrescentar muito ao espetáculo, além da troca com artistas locais e colocar em pauta a violência de gênero, um tema urgente”, conta a atriz.

Londrina é a primeira cidade a receber o projeto, de 30 de janeiro a 2 de fevereiro, que inclui três apresentações gratuitas, na Casa de Cultura da UEL, e ainda oferece a oficina formativa “Mascaramentos para a Criação Teatral” para artistas e estudantes, ministrada pela própria Juliana e pela provocadora cênica e produtora do solo.





Na sequência, de 4 a 7 de fevereiro, o Teatro Reviver Magó em Maringá será o palco das apresentações; seguido por Piraquara no Teatro Municipal Heloísa Ribeiro de Souza, de 21 a 24 de fevereiro; finalizando a turnê na cidade de Curitiba, no Espaço Obragem, entre os dias 26 de fevereiro a 1 de março.

