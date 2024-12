Estádio do Café inaugura torres de iluminação com 'jogo dos famosos' nesta quarta

A inauguração das duas novas torres de iluminação que foram instaladas no Estádio Municipal Jacy Scaff, o Estádio do Café, está programada para esta quarta-feira (11), durante o evento Futebol Solidário. A expectativa é que os novos refletores sejam acesos antes do jogo, durante um cerimonial, para serem prontamente testados durante a partida, que começa às 20h e vai contar com estrelas do esporte como Ronaldinho Gaúcho e Rafinha.





As novas estruturas, de 48 metros de altura, estão localizadas entre as quatro torres que já existiam, e representam uma ampliação da capacidade luminosa de 300 para 1.200 lúmens. No total, são 72 novos refletores em led (36 em cada torre), que vão melhorar as condições de jogo e a visibilidade das transmissões. As obras tiveram início há aproximadamente um ano, sob a responsabilidade da empresa Multiplus Balsa Nova, contratada por meio de licitação. O valor total da iniciativa é superior a R$ 2,6 milhões, composto por recursos federais e com aporte do Município.

O engenheiro civil da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação e fiscal responsável pela obra, Roger dos Santos, esclarece que as estruturas já estão em plenas condições de uso. Segundo ele, o evento de hoje será uma boa oportunidade para o público conhecer as melhorias. “As torres estão fisicamente prontas, talvez falte algum detalhe de focalização que vai ser ajustado posteriormente, mas está tudo pronto”, afirma.





Já o diretor-presidente da FEL (Fundação de Esportes de Londrina), Claudemir Fattori, afirmou que essa nova iluminação representa um importante “upgrade” para o esporte londrinense. “Como o estádio é palco de grandes jogos, a cada dia precisamos melhorar mais. Por isso, estamos dando um pontapé inicial com essas duas novas torres, melhorando na questão da economia e da qualidade da luminosidade”, disse.

Fattori também salienta a magnitude do evento Futebol Solidário, que será realizado no Estádio do Café. “É um evento importante para a cidade. Todos os ingressos já foram vendidos e acredito que será um grande momento de lazer para a população”.





O espetáculo também vai contar com apresentações de grandes nomes da música, como Ana Castela, Luan Pereira e Guilherme e Santiago. Os 20 mil ingressos que foram disponibilizados já foram vendidos com antecedência.