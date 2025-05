Estádio do Café recebe três jogos da base do LEC neste sábado

O Londrina Esporte Clube joga quatro vezes neste sábado (31). Se o time principal atua em Caxias do Sul, contra o Caxias, pela Série C, às 19h30, as equipes de base disputam o Campeonato Paranaense das categorias sub-15, sub-17 e sub-20 no estádio do Café. A entrada para os jogos é a doação de 1kg de alimento não perecível.





Sub-20

A equipe sub-20 do Londrina recebe na manhã deste sábado (31), às 10h30, no Café, o Araucária, pela 9ª rodada do Campeonato Paranaense sub-20. O time londrinense tem um confronto direto em busca da classificação.





Para o treinador Alviceleste, Rodrigo Cabral, a única palavra a ser dita no momento é ganhar. “Nossa situação é vencer e vencer, conseguimos uma vitória importantíssima diante do Patriotas fora de casa, com isso veio a confiança pelo momento negativo na competição. Sabemos que os adversários diretos também jogarão e tendem a pontuar, por isso independente do adversário, a palavra é, ganhar”, destacou.

“Importante jogar em casa, em questão de ambiente e logística, a conversa é que os atletas assimilem que já mostraram condições de estarmos em outra posição na tabela, claro que o futebol é jogado, mas o mental está sendo trabalhado para a confiança e positividade”, enfatizou o técnico do Tubarão sobre os confrontos diretos na sequência da competição.





Sub-15

A equipe sub-15 do Londrina joga pouco depois, às 14h, quando enfrenta o Sport Campo Mourão, pela 9ª rodada do Grupo B do Campeonato Paranaense sub-15. A equipe do técnico Felipe Navarro faz sua despedida diante do torcedor.





Mesmo sem chances de classificação, Navarro espera encerrar a participação da melhor forma possível. “Temos mais dois jogos para entregarmos nosso melhor e buscarmos vencer. Não é fácil encarar o fato de não termos alcançado nossa classificação, porém temos bons valores a serem considerados no trabalho e temos que dar continuidade em potencializar nossos atletas”.

“Entraremos focados em buscar a vitória e sempre defender da melhor maneira possível a camisa do clube”, disse Felipe Navarro sobre o duelo contra o Sport Campo Mourão.





Sub-17

A equipe sub-17 do LEC recebe, às 16h, o mesmo Sport Campo Mourão, pela 9ª rodada do Grupo B do Campeonato Paranaense sub-17. Depois de conquistar a classificação, o time londrinense busca garantir o primeiro lugar do grupo.





“A classificação veio, porém não o primeiro lugar que é nosso objetivo, sempre respeitando nossos adversários. A equipe está muito confiante, concentrada e sabe da importância da primeira colocação e a semana foi pautada em concentração e objetividade nas partidas”, disse Rodrigo Cabral.

“A campanha eu tiro como boa, pois ainda não garantimos a liderança, conseguimos dar minutagem para os atletas, com isso a certeza que podemos contar com o elenco, o exemplo, foi a partida frente a equipe do Verê, que mudamos bastante e conseguimos observar o desempenho e autonomia dos atletas, a sequência da rodagem para a última partida dessa fase, dependerá da partida diante do Campo Mourão”, destacou o treinador sobre a minutagem dos jogadores do elenco.





(Com informações do Londrina Esporte Clube)