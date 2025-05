Estão abertas as inscrições para concurso de auditores do Paraná

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, publicou edital no Diário Oficial Executivo regulamentando a realização do concurso público para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual do Paraná.





Ao todo, são 50 vagas para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva. O vencimento inicial é de R$ 16.953,96 e as inscrições começam nesta segunda-feira (17).

Dessas vagas, 5 (10%) são reservadas a candidatos que se autodeclararem afrodescendentes, enquanto outras 2 (5%) são reservadas para Pessoas com Deficiência (PCD).





O auditor fiscal é responsável pela fiscalização do pagamento dos tributos e atuação no combate à sonegação fiscal, fiscalizando e auditando as atividades tributárias, contábeis e financeiras do Estado. Ele também é responsável pela transparência tributária.

Segundo o edital, os candidatos devem ter o Ensino Superior completo para poderem concorrer às vagas. São consideradas áreas afins ao cargo de auditor fiscal aquelas ligadas à Administração, Contabilidade, Ciência da Computação, Direito, Economia, Engenharias, Física, Matemática, Probabilidade e Estatística.





"É um concurso importante para a continuidade do bom trabalho da Receita Estadual. Queremos atrair bons profissionais para que o Paraná siga sendo um exemplo de gestão pública", afirma o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Para o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, a realização do concurso é uma conquista enorme para o Estado, sendo um passo importante para o Paraná manter sua eficiência.





“O Paraná vem sendo reconhecido por sua solidez fiscal e pela excelente gestão do recursos públicos – e isso só é possível graças ao trabalho de nossos auditores fiscais”, afirma.





Ele também destacou que o concurso será fundamental diante do contexto da reforma tributária. "Nos próximos anos teremos grandes desafios pela frente para adequação das regras e os auditores vão ajudar nessa etapa de transição", complementa.





