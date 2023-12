Estrada do Limoeiro ganha nova parada obrigatória com feira rural e outras atrações

Mais uma opção de feira rural será aberta em Londrina em janeiro de 2024. Trata-se da 'Parada do Limoeiro', que será um espaço que promete reunir cerca de 60 expositores em área gastronômica e de lazer. O novo 'point rural' ficará próxima a Capela Santo Antônio, a igrejinha da Estrada do Limoeiro.







O projeto nasceu do sonho de quatro empreendedoras londrinenses que queriam expandir os negócios e expor seus produtos. A ideia da Parada do Limeiro é reunir em um único espaço produtos artesanais e naturais todos os domingos das 9h às 15 horas. Serão muitas opções de delícias como geleias, queijos, sucos, bolachas, pães, entre outros produtos naturais do campo, além de flores e artesanato feito por mulheres empreendedoras. O espaço também será um ponto encontro para grupos de ciclistas, caminhada e famílias que querem desfrutar da paisagem campestre.





A inauguração será em janeiro, mas o pré-lançamento contou com evento no gabinete do prefeito Marcelo Belinati na manhã dessa terça-feira (5). O projeto da Parada do Limoeiro tem apoio da Codel, do Sindicato Rural e IDR, o Instituto de Desenvolvimento Rural.





O presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina, Alex Canziani, cita que a Parada do Limoeiro será mais um atrativo para região, que já é um ponto forte do turismo rural. Além de acolher o turista, o espaço vai ajudar a capacitar produtores e novas empreendedoras.





A feira rural da Parada do Limoeiro deve ser inaugurada no primeiro domingo de janeiro de 2024 com uma grande festa.