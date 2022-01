Prefeitura conserta estragos após temporal em Cambé

Depois de uma chuva forte no fim da tarde de segunda-feira (3), a Prefeitura de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) segue com o trabalho de reparo dos estragos. De acordo com a secretaria de Obras, foram aproximadamente 60 milímetros de precipitação acumulada em 25 minutos. A principal região afetada foi a do Novo Bandeirantes, jardim Santo Amaro e bairros vizinhos.

“Houve o transbordamento de calhas na UBS (Unidade Básica de Sáude) 24 horas e na UBS do jardim Santo Amaro, mas não teve prejuízo no atendimento, já que a manutenção começou ainda na noite de segunda”, afirmou Manoel Cícero dos Santos, secretário municipal de Obras.

Também houve danos na Capela Mortuária do jardim Santo André e na Escola Municipal Pedro Tkotz, além de alagamento de ruas, ruptura de tubulações e transbordamento de rios. Algumas ruas tiveram seu asfalto danificado por conta do alto volume de água nos bueiros. Três residências foram atendidas pela Defesa Civil. Segundo o secretário, os reparos estão 70% concluídos e as equipes devem continuar a manutenção durante a semana.





