Estudantes da UEL poderão pedir cartão de transporte escolar a partir de segunda

Os estudantes da Universidade Estadual de Londrina (UEL) que quiserem usufruir dos benefícios do “cartão transporte escolar” poderão fazer ou renovar seus cadastros do Cartão Transporte a partir de segunda-feira (24), quando começam oficialmente as aulas do ano letivo 2025.

Todos os atendimentos para a inscrição no sistema serão feitos mediante agendamento pelo site https://estudantes.grandelondrina.com.br/Sicade. Após isso, o atendimento presencial será prestado, durante três semanas, no posto de cadastramento da concessionária TCGL (Transportes Coletivos Grande Londrina) que está sendo instalado no escritório do Sebec (Serviço de Bem-Estar à Comunidade ), no Calçadão do campus, próximo ao RU (Restaurante Universitário), sempre de segunda a sexta-feira das 8h às 11h30 e das 13h às 17h30.



Documentos necessários para solicitar o benefício



Formulário de Solicitação de Créditos Escolares, retirado na própria instituição de ensino, carimbado e assinado pela instituição de ensino;



Cópia da Certidão de Nascimento ou RG do aluno;



Cópia de RG do pai, mãe ou responsável, se o aluno for menor de 16 anos;



Cópia do comprovante de residência atual (luz, água ou telefone fixo) em nome do aluno ou dos responsáveis legais;



Declaração de matrícula ou grade de horários, carimbado e assinado pela instituição de ensino;



Declaração fornecida pela instituição de ensino, atestando que o aluno matriculado no curso técnico de nível médio NÃO RECEBE subsídio para transporte coletivo nos moldes previstos no Art. 60, da Portaria N° 168, de 7 de Março de 2013, do Ministério da Educação;

No momento do agendamento o interessado tem acesso a todas as informações, bem como as instruções de preenchimento dos documentos a serem apresentados. O acesso é neste link

Isenção parcial ou total

Os alunos da UEL têm direito à isenção de 50% ou 100% na tarifa do transporte coletivo, dependendo da sua situação social. Todo início de ano letivo eles precisam confirmar o cadastro na TCGL. Para isso, devem fornecer declaração de matrícula ou grade curricular, bem como o formulário de solicitação de créditos escolares preenchidos e assinados pela universidade.

Para ter direito ao benefício o aluno precisa comprovar que reside no mínimo a 1.500 metros da UEL. Também é necessária a apresentação de comprovante de residência em Londrina, que deve estar no nome do estudante ou dos pais/responsáveis.

Para o beneficio de 100% de isenção o aluno precisa estar no CadÚnico (Cadastro Único) do Governo Federal, utilizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, e seja beneficiário de, no mínimo, um dos programas sociais ofertados pelo Governo federal, estadual ou municipal, em que for obrigatória a comprovação de renda – excetuando-se o benefício de isenção tarifária em transporte público coletivo.

O atendimento do Cartão Transporte no campus serve para facilitar a vida dos estudantes, uma vez que a própria instituição naturalmente concentra o maior número de alunos, destaca a direção da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), que gerencia o sistema do transporte coletivo em Londrina.



Cartão obrigatório