Estudo da UEL avalia exercício físico em pacientes com depressão

Pesquisadores do Geaps (Grupo de Estudos em Atividade Física, Psicologia e Saúde) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) concluíram a primeira etapa de um estudo inédito com pacientes hospitalizados em tratamento para transtornos mentais que utilizam exercícios físicos como terapia complementar ao tratamento farmacológico. Os estudos tiveram início no segundo semestre de 2024 com um grupo de 150 pacientes diagnosticados com depressão e esquizofrenia, internados no Hospital Vida de Londrina.





Os primeiros resultados apontam exatamente o que o projeto de pesquisa previa: a efetividade de um programa de exercício físico multimodal, como estratégia aplicável em clínicas e hospitais psiquiátricos. Os dados comprovam que o exercício pode ser utilizado como terapia complementar ao tratamento tradicional, em que são prescritos medicamentos abordagens médicas, psicológicas e sociais.

Os pesquisadores verificaram que o grupo estudado apresentou redução de intercorrências como agitação psicomotora, insônia, agressividade e desorganização do comportamento. Outros sintomas que apresentaram melhora significativa estão ligados à excitação do cérebro na esquizofrenia como redução de alucinações, delírios e aceleração do pensamento. Os dados coletados mostram ainda benefício no comportamento geral.





O “Programa de exercícios físicos multimodais em pacientes com depressão: uma abordagem complementar no contexto hospitalar” é a dissertação de mestrado da médica psiquiatra Carolina Alves Nicolau, para o Programa de Pós-graduação Associado em Educação Física UEM-UEL, orientado pelo professor Helio Serassuelo Junior, do Departamento de Ciências do Esporte. O projeto conta ainda com participação do doutorando do programa, Gustavo Baroni Araújo.

Dados epidemiológicos divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e que constam da justificativa do projeto de pesquisa, apontam que a depressão é uma das principais causas de incapacidade no mundo. A estimativa aponta que mais de 300 milhões de pessoas sofrem desse transtorno, o que evidencia alta prevalência e a necessidade de estratégias eficazes de tratamento. O Brasil é o país que apresenta a maior prevalência na América Latina com aproximadamente 11,7 milhões de pessoas com a doença (OMS, 2023).



