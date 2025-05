Evento de moda e 'lifestyle' retorna a Londrina nesta sexta e sábado

Londrina volta a receber, na sexta-feira (30) e sábado (31), o 2GET Sale, evento que há mais de uma década movimenta o varejo de moda no Sul e Sudeste do país. Serão mais de 20 marcas reunidas na Audi Center, com oportunidades em moda feminina e infantil, acessórios, home decor e experiências exclusivas. O acesso é gratuito e sem necessidade de inscrição prévia.





Com mais de 30 edições promovidas na cidade desde 2014, Londrina se consolidou como uma das praças mais importantes para o evento. Segundo Roberta, o perfil das consumidoras da região é um dos mais marcantes entre todas as cidades por onde o 2GET passa. “É um público exigente e extremamente receptivo. São mulheres que valorizam boas oportunidades, mas que não abrem mão de qualidade, curadoria e ambiente. Muitas voltam no segundo dia com amigas, familiares ou simplesmente para reviver a experiência”, comenta Roberta Busato, uma das idealizadoras do projeto.

Além de reunir grifes conterrâneas e também de Curitiba e São Paulo, esta edição marca a estreia de marcas como a Isla e o retorno da chef Rafaela Bacchi, que assina o Espaço Gourmet com pratos da Osteria Bacchi. O ambiente também contará com serviço de valet gratuito e test drives nos modelos da Audi, com atendimento personalizado feito pela equipe da concessionária durante todo o evento. Além disso, durante os dois dias de evento, a marca estará com condições exclusivas para quem deseja conhecer e adquirir o modelo Audi Q5, combinando sofisticação, performance e tecnologia de ponta.