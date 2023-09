Evento em Cornélio Procópio destaca importância da vacinação

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) participou nesta quinta-feira (21) de um encontro com líderes religiosos na Assembleia Sul 2 da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro. O evento teve como foco a conscientização sobre a vacinação em meio à população paranaense.





De acordo com o Ministério da Saúde, a cobertura vacinal considerada ideal para vacinas como BCG, Covid-19 e Rotavírus é de, no mínimo, 90% do público-alvo, enquanto para os demais imunizantes do calendário vacinal, a meta é de 95%.



Dados preliminares do SIPNI (Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações) revelam que a vacina da Hepatite B, administrada logo após o nascimento, encerrou o ano de 2022 com uma cobertura de 77,96%.





A vacina BCG, contra a tuberculose, registrou uma cobertura de 87,54% no mesmo ano, enquanto a Tríplice Viral, que protege contra o sarampo, caxumba e rubéola, administrada aos 12 e 15 meses de idade, encerrou 2022 com 89,59% de cobertura.





O secretário estadual Beto Preto entregou exemplares das novas Cadernetas da Saúde do Idoso, da Gestante e da Criança, documentos com orientações para ajudar no diagnóstico de condições de saúde. Ele também reforçou a importância da vacinação e a necessidade de ampliar as estratégias de imunização e do combate à dengue. Uma delas é pela orientação de lideranças comunitárias.





