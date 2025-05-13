Evento em Londrina une cultura, psicanálise e literatura

A diretoria de cultura do NPNP (Núcleo de Psicanálise do Norte do Paraná) promove, em Londrina, o evento “Conversas Psicanalíticas: Um Bourbon para Faulkner – memória e reconstrução”, com o médico cardiologista e escritor Marco Antonio Fabiani. A atividade, marcada para as 14h30 de sábado (17), é aberta ao público interessado em literatura, psicanálise e cultura, e as inscrições podem ser feitas online aqui.





Reconhecido por sua atuação na cena cultural londrinense, Fabiani é autor do livro “Um Bourbon para Faulkner”, em que costura memórias, referências literárias e experiências pessoais, aproximando o universo do premiado romancista americano William Faulkner do cotidiano. Além de escritor com 6 livros publicados, Fabiani é médico cardiologista, colaborador em projetos culturais e suas obras transitam entre o romance, o conto e o teatro, sempre explorando as nuances da experiência humana.





Para enriquecer a discussão, o evento conta com Maysa Dias Ayres, psicanalista e membro do NPNP e Alan Thomas, formado em letras clássicas pela Universidade de Oxford. A coordenação da mesa é da médica psicanalista, Fátima Geha.

“A ficção é um território onde o impossível se torna possível, onde podemos sonhar com outras versões de nós mesmos, reviver dores, reencontrar desejos esquecidos ou ainda não nomeados. Ao criar e se deixar tocar por histórias, experimentamos uma liberdade psíquica fundamental – aquela que permite imaginar, simbolizar e transformar”, explica Sylvio Schreiner, psicanalista e membro da diretoria de cultura do NPNP. A proposta é proporcionar ao público um momento de reflexão sobre os vínculos entre literatura, psicanálise e vida, celebrando a força das narrativas para elaborar e transformar experiências profundas.



