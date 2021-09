Evento na Rua Sergipe receberá Ministro Marcos Pontes

O Ministro Marcos Pontes confirmou presença em evento em Londrina. Ele chega ao Aeroporto de Londrina às 9h30 e se desloca direto para o Museu de Arte para participar da solenidade de continuidade do projeto Rua Inteligente, o Programa CONECTA - Transformação Digital. O ato está marcado para às 10 horas, na sede do Museu de Arte de Londrina, na Rua Sergipe, 640.

A rua Sergipe será o primeiro espaço no Brasil a receber o programa, realizado em parceria com a Prefeitura de Londrina e o Parque Tecnológico Itaipu Brasil (PTI-BR).

Na oportunidade, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) também vai lança a continuidade do projeto Rua Inteligente, o Programa CONECTA - Tranformação Digital em favor do setor produtivo - que irá digitalizar o comércio da Rua Sergipe, que reúne mais de 400 estabelecimentos. É a tecnologias de cidades inteligentes com maior conectividade, transformação digital dos negócios e segurança cibernética.









A Secretária de Articulação e Promoção da Ciência do MCTI, Christiane Corrêa, e o diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação Digital do MCTI, José Gustavo Sampaio Gontijo, também estarão com o ministro.



O secretário de Governo, Alex Canziani, afirmou que “A vinda do ministro reforça a importância do nosso projeto e do ecossistema de inovação. Vamos aproveitar a vinda dele para avançarmos nossa parceria com o MCTI”, afirmou Alex Canzini.





Além da presença do prefeito Marcelo Belinati e das autoridades federais, estão confirmados os comparecimentos do vice-governador do Paraná, Darci Piana; do presidente da ABDI, Igor Calvet e do diretor superintendente do Parque Tecnológico Itaipu Brasil (PTI-BR), general Eduardo Garrido. seu texto...