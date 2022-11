Ex-ministro e deputado de Londrina, Paulo Bernardo está na equipe de transição de Lula

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), anunciou nesta quinta-feira (10) mais nomes para integrar a equipe de transição do presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva (PT). Depois da ex-ministra Márcia Lopes anunciada para discutir o desenvolvimento social, agora o ex-deputado federal e ex-ministro Paulo Bernando que também fez carreira política em Londrina apareceu na lista.







Paulo Bernardo está entre os quatro nomes escolhidos para equipe de transição na área de Comunicações

Os outros nomes dessa lista são Jorge Bittar, ex-deputado federal; Cezar Alvarez, ex-secretário-executivo do Ministério das Comunicações e Alessandra Orofino, especialista em economia e direitos humanos.









Paulo Bernardo entrou na política pelo sindicalismo como membro da diretoria do Sindicato dos Bancários do Paraná. Filiou-se no PT em 1984 e foi deputado federal eleito pelo Paraná em três legislaturas (1991–1995, 1995–1999 e 2003–2005).







Neste período também exerceu os cargos de Secretário de Fazenda do Estado do Mato Grosso do Sul entre janeiro de 1999 e dezembro de 2000 e de secretário de Fazenda da prefeitura de Londrina, entre janeiro de 2001 e março de 2002



Bernardo foi ministro do Planejamento no governo Lula e das Comunicações no governo Dilma Roussef (PT). Em 2016, ele ficou preso por seis dias, sob suspeita de desvio de recursos do Planejamento na Operação Custo Brasil. O processo não avançou. É ex-marido da atual presidente do PT, Gleisi Hoffmann.









Alckmin comunicou nomes de seis grupos técnicos ontem à tarde: além de comunicações, planejamento, orçamento e gestão, direitos humanos, igualdade racial, mulheres, e indústria, comércio e pequenas empresas.