Ex-mulher de autor de atentado em Brasília morre 2 semanas após atear fogo em casa

Morreu nesta terça-feira (3) Daiane Dias, ex-mulher de Francisco Wanderley Luiz, autor de atentado com explosivos em Brasília.





Daiane tinha 41 anos e estava internada havia mais de duas semanas com queimaduras em 100% do corpo. Segundo as investigações, ela ateou fogo à casa em que o ex-marido morava em Rio do Sul (SC) no dia 17 de novembro e permaneceu no imóvel em meio ao incêndio.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A morte foi confirmada pela secretaria de Saúde de Santa Catarina e ainda não há informações sobre o velório.





Daiane estava internada no Hospital Geral Tereza Ramos, de Lages.

Publicidade





A investigação da Polícia Civil aponta que ela comprou material inflamável em um posto de gasolina e colocou fogo na casa. Segundo a polícia, testemunhas a viram jogando gasolina no próprio corpo.





Daiane foi socorrida no dia por um vizinho, que ouviu gritos. Ela foi levada ao hospital de Rio do Sul e depois encaminhada para Lages.

Publicidade





O incêndio ocorreu quatro dias depois do atentado de Francisco Wanderley Luiz, mais conhecido como Tiu França, que morreu na própria ação, ao detonar explosivo próximo à cabeça em frente ao STF (Supremo Tribunal Federal).





Daiane morava na casa do ex-marido desde que ele se mudou para Brasília. Pessoas próximas afirmam que os dois tiveram uma separação tumultuada. Em depoimento à Polícia Federal no dia 14 de novembro, ela disse que o ex-marido planejava matar o ministro Alexandre de Moraes.





Daiane deixa um filho, que trabalhou com França como chaveiro na mesma casa atingida pelo incêndio.