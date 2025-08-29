Ex-policial penal ameaça gerente de boate e é preso com arma irregular em Londrina

Um homem de 42 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (29) após ser flagrado armado dentro de uma boate localizada na Avenida Maringá, em Londrina. Segundo a PM (Polícia Militar), ele se apresentava como policial penal, estava embriagado e teria ameaçado frequentadores e o gerente do estabelecimento.





De acordo com o boletim policial, durante a abordagem a equipe constatou que o homem não exerce mais a função de policial penal e encontrou uma pistola calibre 9mm carregada com 12 munições intactas, além de documentos públicos falsificados.



O suspeito teria apresentado dois portes de arma com o mesmo número: um deles legítimo, mas vencido desde abril de 2023; o outro, impresso em folha sulfite, com validade até 2026, mas, segundo a PM, com sinais claros de falsificação.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da autoridade competente. No momento da entrada na carceragem, ele ainda teria proferido ofensas contra o policial de plantão.





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.