Documentos falsificados

Ex-policial penal ameaça gerente de boate e é preso com arma irregular em Londrina

Redação Bonde com PM
29 ago 2025 às 16:04

Arquivo Folha
Um homem de 42 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (29) após ser flagrado armado dentro de uma boate localizada na Avenida Maringá, em Londrina. Segundo a PM (Polícia Militar), ele se apresentava como policial penal, estava embriagado e teria ameaçado frequentadores e o gerente do estabelecimento.

De acordo com o boletim policial, durante a abordagem a equipe constatou que o homem não exerce mais a função de policial penal e encontrou uma pistola calibre 9mm carregada com 12 munições intactas, além de documentos públicos falsificados.

O suspeito teria apresentado dois portes de arma com o mesmo número: um deles legítimo, mas vencido desde abril de 2023; o outro, impresso em folha sulfite, com validade até 2026, mas, segundo a PM, com sinais claros de falsificação.

O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da autoridade competente. No momento da entrada na carceragem, ele ainda teria proferido ofensas contra o policial de plantão.

Policial penal boate arma Porte de arma Londrina
