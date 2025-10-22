Exames práticos para tirar CNH de moto não terão mais rampa como obstáculo

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) determinou a retirada do obstáculo tipo rampa das pistas de exame para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “A”, ou seja, para motos. A medida atende a uma necessidade de atualização dos padrões operacionais e de infraestrutura, constatada após análises técnicas do órgão, e está em conformidade com a Resolução Contran nº 789/2020.





A portaria em questão é a 835/2025, que entrou em vigor no dia 08 de outubro de 2025 e dá um prazo de 90 dias para as Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) do Estado fazerem a adequação. Elas devem ajustar o trajeto do exame para que o referido obstáculo não seja mais utilizado durante a avaliação.

O presidente do Detran-PR, Santin Roveda, disse que a regulamentação vai adequar e padronizar os ambientes, reduzindo, inclusive, riscos de incidentes. “Essa adequação está alinhada às melhores práticas nacionais e internacionais, e harmoniza o Estado do Paraná com as diretrizes já adotadas em outras unidades da federação e por instituições de referência global”, afirmou. “Embora tenham prazo, praticamente todas as unidades do Detran-PR já estão atuando de acordo com a nova portaria”.





Sem prejuízo à competência pedagógica

Conforme a nova regra, a retirada do obstáculo não prejudica a competência pedagógica de partida em subida e descida com o veículo, uma vez que poderá continuar sendo trabalhada através de outros obstáculos que simulem essa condição, de maneira segura e supervisionada pelos Centros de Formação de Condutores (CFCs). “Segundo análises técnicas, os outros obstáculos da pista são suficientes para avaliar o candidato quanto à sua capacidade de pilotagem”, disse o chefe do Departamento Executivo de Habilitação do Detran-PR, Larson Orlando.





Segundo estatísticas do Detran-PR, 12.229 exames práticos de moto foram realizados no Paraná durante o mês de setembro. A acadêmica de Engenharia de Software, Giovana Vincensi, estava entre os candidatos avaliados e aprovados nesta quarta-feira (22), na 1ª Ciretran, em Curitiba. Ela busca a carteira de motorista categoria A para pilotar moto como hobby. Sobre a mudança com relação à rampa, ela destacou se tratar de uma regra que prioriza a segurança das pessoas. “Já vi gente cair da moto nesse momento da prova, então acho que foi uma decisão importante, pensando no bem dos alunos”, afirmou.

Fernando Dimas Freitas dos Santos também passou pelo teste. Ele trabalha como garçom e, com a CNH em mãos, pretende ingressar na carreira policial. A respeito da nova medida, ele acredita que facilitará para os alunos. “Sabendo que não teria o obstáculo da rampa eu fui mais seguro, mesmo sendo fácil de transpor, você fica mais tranquilo. Tem pessoas que são mais nervosas, então elas vão poder ficar mais tranquilas para o exame”, disse.