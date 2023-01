Exército coloca tropa de prontidão para possível GLO após atos golpistas

O Exército colocou tropas em Brasília prontas para um possível decreto de GLO (Garantia da Lei e da Ordem) neste domingo (8). O objetivo seria conter os bolsonaristas radicais que depredam o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF (Supremo Tribunal Federal).



Generais também discutem uma possível mudança de postura com os radicais que estão acampados desde novembro em frente ao QG do Exército.





Ainda não há, no entanto, uma decisão do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se o acionamento das forças do Exército será necessário.





Auxiliares do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmaram à reportagem que a Força Nacional e a Polícia Militar do DF aumentaram seus efetivos.





Um acionamento do batalhão do Exército, portanto, pode ser reavaliado caso a segurança do DF e a Força Nacional não consigam conter os ataques.