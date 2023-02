ExpoLondrina abre seleção de vagas para serviços de limpeza e bilheteria

A partir desta terça-feira (28) será aberto o cadastro para pessoas interessadas em trabalhar na 61ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina que será realizada entre os dias 6 e 16 de abril. São 300 vagas exclusivas para serviços de limpeza, distribuídas em turnos da manhã, tarde e noite, e destinadas a homens e mulheres a partir de 18 anos.





O cadastramento ocorrerá nos dias 28 de fevereiro, 01 e 02 de março, das 8 às 17 horas, no Recinto Horácio Sabino Coimbra, dentro do Parque de Exposições Ney Braga, com distribuição de senhas conforme a chegada dos candidatos. É necessário comparecer ao local levando Carteira de Trabalho, PIS, CPF, RG e comprovante de residência.





Para a bilheteria serão ofertadas 50 vagas. Os interessados devem entregar o currículo pessoalmente na sede da Admita, empresa responsável pela seleção dos candidatos, na Rua Visconde de Mauá, 79, em horário comercial, até o dia 15 de março. Para estas vagas é exigido experiência mínima de seis meses como Caixa.